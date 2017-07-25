تصادم سفينة تجارية وزورق للبحرية الإماراتية في الخليج

قالت القوات المسلحة الإماراتية إن سفينة تجارية اصطدمت بزورق تابع للقوات البحرية أثناء قيامه بمهام اعتيادية في المياه الإقليمية للإمارات بالخليج اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية "فيما يجري تقييم الأضرار".

ولم تذكر الوكالة تفاصيل بشأن نوع السفينة التجارية أو الشحنة التي كانت تحملها وما إذا كانت الممرات الملاحية قد تأثرت بالحادث.