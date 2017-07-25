ماكرون: حفتر والسراج اتفقا على وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات في ليبيا

اتفق رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء 25 يوليو/ تموز، على الالتزام بوقف مشروط لإطلاق النار وإجراء انتخابات، وذلك في إعلان مشترك عقب محادثات جرت قرب باريس.

© AP Photo/ Libyan armed forces حفتر والسراج يتفقان على وقف إطلاق النار في ليبيا خلال لقاء باريس

والتزم الزعيمان، عقب المحادثات التي استضافها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوقف إطلاق النار وبتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب.

وقال ماكرون للصحفيين بعدما تصافح السراج وحفتر وابتسما أمام الكاميرات، "حققت قضية السلام تقدما كبيرا اليوم… (منطقة) البحر المتوسط تحتاج هذا السلام".

وأشاد بالاتفاق، معتبرا أن ما حصل اليوم من مصالحة وطنية يعد شجاعة تاريخية. وأشار ماكرون، إلى أن البيان أكد الحوار يمكن أن ينتصر، ويمكن تجنب الحرب الأهلية، مؤكداً أن السراج وحفتر يمكن أن يصبحا رموزا للمصالحة في ليبيا. ونوه إلى أن عدم الاستقرار في ليبيا سببه تنظيم "داعش" الإرهابي وغيرها من التنظيمات الإرهابية وعلينا القضاء عليها.

ولفت الرئيس الفرنسي، إلى النجاحات العسكرية التي تحققت، موجها التحية للمقاتلين الليبيين، من أجل الشعب الليبي والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الانقسامات يجب أن تكون من الماضي وأن النجاحات العسكرية حققت أهدافها، موجها التحية للمقاتلين.



