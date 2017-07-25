رسميا...فتح طريق حلب - الحسكة أمام المسافرين

وأشار محافظ الحسكة، جايز الحمود الموسى، في تصريح للصحفيين بحسب وكالة "أوقات الشام" إلى أن "هذه الزيارة هي للمباركة وتهنئة أهالي حلب بانتصارهم على الإرهاب" لافتاً إلى "أن الطريق البري الذي يربط بين الحسكة وحلب هو سالك تماما والتنقل عليه يتم بسلاسة ومن شأنه فتح آفاق جديدة أمام أهالي الحسكة للقدوم إلى حلب لأغراض التسوق أو الاستشفاء ولتأمين جميع مستلزماتهم وأن إعادة تفعيل الطريق سيكون أثرها ملموسا وايجابيا خلال الفترة القادمة".
من جانبه بين محافظ حلب أن "وصول هذا الوفد يأتي إيذانا بإعادة تفعيل طريق حلب الحسكة البري الذي يعد شريانا مهما وسينعكس إيجابا على حركة نقل الركاب والبضائع ويخفف من الأعباء عن أهالي الحسكة الذين هم محط ترحاب دائم من أهلهم في حلب الذين قهروا الإرهاب وانتصروا عليه…وبهمة أبطال الجيش العربي السوري ستعود كل طرقاتنا ومحافظاتنا آمنة".
وقدم دياب "عرضا عن الأضرار التي ألحقها الإرهاب بحلب والجهود المبذولة حاليا لإعادة البناء والإعمار".
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