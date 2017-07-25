رسميا...فتح طريق حلب - الحسكة أمام المسافرين

وصل صباح اليوم وفد من أهالي محافظة الحسكة ضم محافظ الحسكة ورجال دين وفعاليات رسمية وأهلية إلى مدينة حلب عبر الطرق البرية الرابطة بين المحافظتين، إيذانا بإعادة تفعيل الطريق البري الواصل بين حلب والحسكة وكان في استقبالهم عند مدخل حلب محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي" فاضل نجار.

وأشار محافظ الحسكة، جايز الحمود الموسى، في تصريح للصحفيين بحسب وكالة "أوقات الشام" إلى أن "هذه الزيارة هي للمباركة وتهنئة أهالي حلب بانتصارهم على الإرهاب" لافتاً إلى "أن الطريق البري الذي يربط بين الحسكة وحلب هو سالك تماما والتنقل عليه يتم بسلاسة ومن شأنه فتح آفاق جديدة أمام أهالي الحسكة للقدوم إلى حلب لأغراض التسوق أو الاستشفاء ولتأمين جميع مستلزماتهم وأن إعادة تفعيل الطريق سيكون أثرها ملموسا وايجابيا خلال الفترة القادمة".

© Sputnik. Murad Said معارك الحسكة مستمرة والجيش السوري يتقدم

من جانبه بين محافظ حلب أن "وصول هذا الوفد يأتي إيذانا بإعادة تفعيل طريق حلب الحسكة البري الذي يعد شريانا مهما وسينعكس إيجابا على حركة نقل الركاب والبضائع ويخفف من الأعباء عن أهالي الحسكة الذين هم محط ترحاب دائم من أهلهم في حلب الذين قهروا الإرهاب وانتصروا عليه…وبهمة أبطال الجيش العربي السوري ستعود كل طرقاتنا ومحافظاتنا آمنة".

وقدم دياب "عرضا عن الأضرار التي ألحقها الإرهاب بحلب والجهود المبذولة حاليا لإعادة البناء والإعمار".