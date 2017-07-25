تسجيل
22:05 25 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    ترامب

    كاتب: "مثقفون" يتنافسون على أموال البترودولار التي لم يترك ترامب منها الكثير

    © REUTERS/ CARLOS BARRIA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 23030

    اعتبر الكاتب الصحفي السوري، أحمد حسن، في مقالته بصحيفة "البعث" السورية، أن بعض اللبنانيين، والعرب، لا يريد تحرير جرود عرسال من الإرهاب والإرهابيين، وبالأصل لا يعتبرها محتلة.

    حزب الله
    © REUTERS/ HASSAN ABDALLAH
    "حزب الله" يهاجم المعقل الأخير لـ"جبهة النصرة" في جرود عرسال
    وأشار الكاتب حسن إلى أن الذين يريدون تسليم لبنان بأكمله للمحور الأمريكي، الراعي الحصري للإرهاب، لم ولن يغصّوا بـ"ساقية" عرسال وجرودها. على حد تعبيره.

    ولفت إلى أن هناك من اعتبر سلاح "جبهة النصرة" شريفا، فيما سلاح المقاومة "فئوي" وتابع لأجندات خارجية..!!، ويعرفون جيدا أن خروج عرسال من أيديهم، وأيدي "الصديق أبو مالك التلي"، يعني الكثير سياسيا وميدانيا في الحرب الدائرة للسيطرة على المنطقة بأكملها. على حد وصف حسن.

    وبيّن أن هؤلاء ينقسمون بين سياسيين يستغلون موقعهم الحكومي لمنع الجيش اللبناني من القيام بدوره وواجبه في تحرير أرضه، وبين "مثقفين" يستغلون موقعهم المعنوي في التنظير لبقاء الجيب الإرهابي، مستخدمين "عدتهم" النظرية والفكرية وحججهم الإنسانية الطابع، التي للمصادفة لا تستخدم إلا دفاعا عن الإرهاب، فيصبح استئصاله عملا مشبوها، والمقاومون له دعاة "لوطنية الكراهية".

    وأضاف الكاتب حسن: الحال إن هذه الأصوات "المثقفة" تندرج ضمن تيارين اثنين: الأول فوضوي يؤمن، ولو من منطلقات نظرية معاكسة لمنطلقات "كوندوليزا رايس"، بنظرية الفوضى الخلاقة التي سيخرج منها شرق أوسط جديد، وأغلب هؤلاء ينظّر لأفكاره من فنادق فارهة في الخارج أو من منزله الآمن في الداخل السوري أو اللبناني تاركا مهمة التنفيذ لغيره، والثاني يدور في فلك الليبرالية الوهابية حيث دارت، ليس إيمانا بمنطلقاتها النظرية أو انبهارا بمنجزاتها التنويرية، بل سعيا خلف "حقائب الدولارات" التي تمنعه "أدبياً" من الاعتراف بضرورة "الحزم" إلا ضد اليمن الشقيق، أو ضد من تقرّر الحكومات في الخليج أن الثأر منه ضرورة دينية ومصيرية. وهو مثقف يعلن، دون خجل، أن المقاومة انتهت "موضتها".

    وبين حسن أن غيرة هذا "المثقف"، ليست على عرسال ببعدها الجغرافي والبشري اللبناني الوطني، أو بعدها الإنساني العالمي المتأطر بإعلان حقوق الإنسان الشهير، فهو لم يفه بكلمة واحدة خلال السنوات العجاف من حكم "النصرة" و"داعش" للمنطقة وأهلها، بل على المدينة و"جرودها" ببعدها الجيوسياسي من حيث كونها إحدى البوابات المبكرة للحرب على سوريا التي نظّروا لها تحت غطاء الحليب والبطانيات.

    واعتبر الكاتب أنه إذا كان هذا كلام "مثقف البترودولار"، فإن للمقاوم كلام آخر وقرار معلن يصدره من جرود عرسال اليوم، فكما كان لـ"حلب" مثلاً وظيفة معينة في حقبة محددة من الحرب وقد انتهت بتحريرها، فإن تحرير جرود عرسال يعني نهاية حقبة أخرى، الأمر الذي لن يترك لهذا "المثقف" سوى صفحات النفط الصفراء، وشاشات الإعلام "العربية"، كي يبكي هزيمته الجديدة، ولكنه وهو يفعل ذلك يعلن أيضا تقديم أوراق اعتماده للمشاركة في أي فتنة أخرى قادمة، لأن التنافس على البترودولار أصبح شرسا في ظل كثرة الطامحين والقلة المستجدة للأموال التي لم يترك ترامب منها الكثير.

    انظر أيضا:

    بعد الانتهاء من "النصرة" في جرود عرسال...ما هو الهدف التالي للمقاومة؟
    "حزب الله" يسيطر على أهم معقل لـ"جبهة النصرة" في جرود عرسال
    "حزب الله" يشن هجوما واسعا باتجاه وادي الخيل شرق عرسال
    خبير عسكري : الانتصارات في عرسال وجرودها نهاية معركة المحور المقاوم
    "حزب الله" يواصل تقدمه في اليوم الثالث من المعارك في جرود عرسال
    "سرايا أهل الشام - الجيش الحر" تعلن وقف إطلاق النار في جرود عرسال تمهيدا للمفاوضات
    الجيش اللبناني يحكم سيطرته على عرسال البلدة والجرد
    الكلمات الدلالية:
    عرسال, أخبار الأمن في لبنان, معركة عرسال, صحيفة البعث السورية, تنظيم داعش, جبهة النصرة, عرسال, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    شكل هندسي من الخشب، ناتج عن طباعة ثلاثية الأبعاد
    روسيا...المنزل الذكي في المستقبل
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من نار الولايات المتحدة
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من "نار" الولايات المتحدة
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك