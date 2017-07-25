لماذا هاجم مغنيا "ديسباسيتو" الرئيس الفنزويلي

أدان المغنيان، الذين أحدثا ضجة كبيرة في العالم بأغنيتهما "ديسباسيتو"، الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بعد عمل "ريميكس" لأغنيتهما الشهيرة واستغلالها سياسيا.

© AP Photo/ Carolyn Kaster شاهد...أولاد إيفانكا ترامب يرقصون على أنغام "ديسباسيتو"

أفادت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، أن مادورو قدم ريميكس جديد لأغنية البورتريكيين، لويس فونسي، ودادي يانكي، وحول الأغنية التي سجلت ما يقرب من ملياري مشاهدة على موقع "يوتيوب" إلى أغنية لحملته من أجل إعادة كتابة الدستور، وأصبحت كلمات الأغنية الإسبانية الرومانسية التي تعني "ببطء" بالإسبانية، أصبحت "من أجل وحدة وسلامة بلادنا، تمضي الجمعية التأسيسية للأمام".

وقال فونسي، في رسالة على حسابه على "تويتر"، "موسيقاي للجميع لكي يسمعها ويستمتع بها، وليس للاستخدام كدعاية تنوي التلاعب بإرادة شعب يصرخ من أجل حريته ومن أجل مستقبل أفضل".

ICYMI: @LuisFonsi Demands Venezuelan President Nicolas Maduro Stop Using 'Despacito' for Political Ends https://t.co/iWrC5ha2Kw — billboard latin (@billboardlatin) July 25, 2017

وكتب دادي يانكي، على "تويتر"، "ماذا تتوقع من شخص سرق أرواح شباب كثيرين كانت تملأهم الأحلام" وأرفقها بصورة خبر يتحدث عن استغلال مادورو للأغنية. وتابع قائلا "كونك استوليت بشكل غير قانوني على أغنية ديسباسيتو، لكن هذا لا يقارن بالجريمة التي ترتكبها في فنزويلا".