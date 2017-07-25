لماذا هاجم مغنيا "ديسباسيتو" الرئيس الفنزويلي

وقال فونسي، في رسالة على حسابه على "تويتر"، "موسيقاي للجميع لكي يسمعها ويستمتع بها، وليس للاستخدام كدعاية تنوي التلاعب بإرادة شعب يصرخ من أجل حريته ومن أجل مستقبل أفضل".
ICYMI: @LuisFonsi Demands Venezuelan President Nicolas Maduro Stop Using 'Despacito' for Political Ends https://t.co/iWrC5ha2Kw— billboard latin (@billboardlatin) July 25, 2017
وكتب دادي يانكي، على "تويتر"، "ماذا تتوقع من شخص سرق أرواح شباب كثيرين كانت تملأهم الأحلام" وأرفقها بصورة خبر يتحدث عن استغلال مادورو للأغنية. وتابع قائلا "كونك استوليت بشكل غير قانوني على أغنية ديسباسيتو، لكن هذا لا يقارن بالجريمة التي ترتكبها في فنزويلا".
Desde hoy #BarrioFino, el álbum que marcó pautas en el género urbano. Descárgalo y Cómpralo y añádelo a aquí: https://t.co/pgEYmagwvs pic.twitter.com/veiqRs4kK6— Daddy Yankee (@daddy_yankee) ٢١ يوليو، ٢٠١٧
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