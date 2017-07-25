القوات الإسرائيلية تهاجم المصلين بعد صلاة العشاء في محيط المسجد الأقصى

أصيب عشرات المواطنين، الليلة، جراء قمع القوات الإسرائيلية للمصلين المقدسيين فور انتهائهم من أداء صلاة العشاء، في منطقة باب الأسباط بالقدس.