الجعفري: أؤكد على موقف سوريا في دعم الشعب الفلسطيني (فيديو)

أكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، على موقف سوريا في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس.

© REUTERS/ Denis Balibouse الجعفري: تغيير الموقف الفرنسي صحوة نرحب بها

وقال الجعفري، أمام مجلس الأمن حول "الحالة في الشرق الأوسط": "​إن بلادي سوريا هي طرفٌ رئيسي في هذا البند باعتبار أن إسرائيل — القوة القائمة بالاحتلال – تحتل الجولان السوري منذ العام 1967، لذلك فإنني سألقي ببياني بصفتي طرفاً رئيسياً في هذا البند".

​وأضاف: "يُعيد وفد بلادي تأكيده على موقف الجمهورية العربية السورية المبدئي والثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، مع ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار رقم 194 لعام 1948، وهو الحق الذي لا يخضع للتفاوض ولا للتنازل ولا يسقط بالتقادم ولا بالاستيطان ولا بالاستفراد الهمجي بالشعب الفلسطيني الأعزل".

وأوضح قائلاً: "​واليوم، وفي ظل ما تشهده مدينة القدس والحرم القدسي الشريف المُحتلَّين، من انتهاكاتٍ على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن تدنيسٍ للمقدسات على يد قطعان المستوطنين المسلَّحين الذين يتمتعون بحماية هذه القوات، فإن مجلس الأمن بات مطالباً وأكثر من أي وقتٍ مضى بتجاوز بيانات الإدانة والتعبير عن القلق، وبالاضطلاع بمسؤولياته في التنفيذ الفوري لجميع قراراته المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بما فيها القرار رقم 2334(2016) المتعلق بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس".