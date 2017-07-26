وزير الطاقة الجزائري: مدفيديف يزور البلاد أكتوبر القادم

أعلن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، اليوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز، أن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير الجزائري لـ"سبوتنيك":

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك استقبلنا استقبالا رائعا في بطرسبورغ، فالعلاقة بين الجزائر وروسيا بالفعل ممتازة، وفي المستقبل القريب على الأرجح منتصف سبتمبر/ أيلول سنلتقي في الجزائر.

وتجري هذه الزيارة في إطار اللجنة الحكومية الجزائرية الروسية المشتركة، حيث يزور رئيس الوزراء الروسي الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول، وكانت من بين أهداف اللقاء مع نوفاك التحضير لتلك الزيارة.

في سياق آخر، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، في بيان السبت الماضي، إن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة من عمليات قتل واعتقال ضد المصلين الفلسطينيين بمحيط المسجد الأقصى المبارك المرتكبة من قبل القوات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين وحرمانهم من حرية ممارسة الشعائر الدينية، هي جرائم إرهابية شنعاء ندينها بأشد العبارات.