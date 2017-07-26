محكمة العدل الأوروبية تحكم بإبقاء "حماس" على قائمة الإرهاب الأوروبية

© AP Photo/ Adel Hana حكومة الوفاق تحمل حركة "حماس" مسؤولية تفاقم الأوضاع بقطاع غزة

وصدر عن محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه أن قرارها في شأن بقاء «حماس» على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات «الإرهابية» هو قرار اوروبي جامع تم اتخاذه بعد دراسة تقارير شاملة عن نشاط المنظمة التي تسيطر على غزة منذ سنوات عديدة.

ونظرت المحكمة في قرار مفاجئ أصدرته محكمة البداية الأوروبية في 17 ديسمبر 2014 بالغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.