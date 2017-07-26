تسجيل
13:15 26 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في الدوحة، قطر 7 يونيو/ حزيران 2017

    قائمة خليجية - مصرية جديدة تصدر قريبا "ستزلزل قطر"

    © AP Photo/ Kuwait News Agency
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    مقاطعة قطر... ماذا بعد (51)
    0 114220

    نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول خليجي "رفيع"، بأن قائمة جديدة للإرهاب، ستصدر عن الدول الأربع المقاطعة لقطر وصفها بـ"الكبيرة"، آتية في الطريق، وأنها "ستزلزل قطر".

    وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أصدرت قائمة إضافية لكيانات وشخصيات متهمة بدعم وتمويل الإرهاب، متواجدة على الأراضي القطرية، أو تتلقى الدعم منها.

    رئيس مصر عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، 3 أبريل/ نيسان 2017
    © AP Photo/ Evan Vucci
    السيسي يتحدث لأول مرة علنا عن أزمة قطر (فيديو)

    وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك، الإثنين الماضي، إن ذلك جاء "في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية واستمرارا للتحديث والمتابعة المستمرين".

    وتضمنت القائمة مؤسسات إغاثية يمنية ووكالات ومواقع إخبارية ليبية، وكذلك تنظيم إسلامي في مدينة بنغازي الليبية؛ كما أدخلت الدول الأربع أسماء شخصيات يمنية وليبية وكويتية وقطرية إلى قائمة الإرهاب.

    وقدمت الدول الأربع، عبر الوسيط الكويتي في أزمة الخليج، قائمة من 13 بنداً، تضمنت شروطاً لعودة العلاقات مع قطر، وكان بينها مطلب تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة التركية على أراضيها، وكذلك قناة "الجزيرة"، التي وصفتها بمنصة قطر الإعلامية للتحريض ودعم الإرهاب.

    مجلس الأمن
    © REUTERS/ SHANNON STAPLETON
    قطر تتحدث عن استراتيجية جديدة لحل الأزمة الخليجية

    وطلبت هذه الدول من قطر اعتقال وتسليم شخصيات مطلوبة لهذه الدول ومتواجدة على الأراضي القطرية، وسحب الجنسية القطرية من أشخاص عرب مدانين بالإرهاب، وغيرها، لكن الدوحة رفضت الاستجابة لهذه المطالب، التي وصفتها بـ "غير العقلانية"، وطالبت بالحوار على مبدأ احترام سيادة الدول الوطنية.

    ومن المفترض أن يلتقي وزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة البحرينية المنامة، الأحد المقبل، لتنسيق المواقف بخصوص العلاقة مع الدوحة، والتي قطعت في الخامس من الشهر الماضي، على خليفة اتهامات للدوحة بـ "دعم وتمويل الإرهاب".

    جدير بالذكر، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري صرح، بوقت سابق، بأنه "لا تنازل ولا دخول في أي شكل من أشكال المفاوضات، قبل قبول قطر بالإجراءات المطلوبة، وأن تكون شريكاً حقيقياً في الحرب ضد الإرهاب".

    الموضوع:
    مقاطعة قطر... ماذا بعد (51)

    انظر أيضا:

    أردوغان يختتم زيارته للخليج دون أنباء عن تقدم بشأن أزمة قطر
    روسيا تعرض التوسط لحل أزمة قطر
    باحث في الشؤون الخليجية: مستقبل المنطقة مرهون بحل أزمة قطر
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة القطرية الخليجية, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    شكل هندسي من الخشب، ناتج عن طباعة ثلاثية الأبعاد
    روسيا...المنزل الذكي في المستقبل
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من نار الولايات المتحدة
    روسيا تنقذ الشرق الأوسط من "نار" الولايات المتحدة
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك