هآرتس: حارس أمن السفارة الإسرائيلية قتل الأردنيين لأنه ينظر للعرب بـ"دونية واستعلاء"

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تحليلا وضحت فيه سبب قتل حارس أمن السفارة الإسرائيلية للأردنيين، رغم أنهما لم يكونا يشكلا خطرا كبيرا على حياته.

© REUTERS/ MUHAMMAD HAMED مشيعو الجواودة يطالبون بإغلاق السفارة الإسرائيلية وإلغاء معاهدة السلام

وقالت المحللة والصحفية بالجريدة الإسرائيلية، عميرة هاس، إن حارس الأمن أقدم على قتل الأردنيين، لأنه كان ينظر إلى العرب كلهم بشكل عام بـ"دونية واستعلاء"، ليس لكونهم يشكلون خطرا على حياته.

وتابعت قائلة "نظرة الاستعلاء تلك، هي التي تحكم توجهات المؤسسة الأمنية تجاه الفلسطينيين والعرب".

ومضت قائلة "حتى لو كان الفتى محمد الجواودة قد حاول الاعتداء على حارس الأمن، فما كان عليه قتله، لكن ما يبدو أن كافة جهات إنفاذ القانون في إسرائيل اعتادت على استهداف الفلسطينيين، حتى عندما لا يشكلون تهديدا عليهم، لمجرد أنهم تجرأوا على التظاهر من أجل حقوقهم الوطنية".

وأشارت إلى أن عناصر الجيش والاستخبارات يحظون بتدريب مكثف، منتقدة إقدام الحارس على إطلاق النار مرتين على الفتى وصاحب العقار، مضيفة "ألم يتدرب على إطلاق النار على فخذ المهاجم، ألم يتدريب على التصرف برباطة جأش أثناء أدائه واجبه".

واستطردت قائلا

"إطلاق الحارس للنار على المواطنين الأردنيين، يرجع في المقام الأول إلى شعوره بالتفوق والاستعلاء على العرب".