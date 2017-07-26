بالفيديو...تقدم الجيش السوري والحلفاء في القلمون وخسائر "النصرة" تتزايد

تشتد المعارك الضارية التي تخوضها وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع المقاومة اللبنانية والتي تهدف لكسر خط الدفاع الرئيس المؤدي إلى جرود فليطة في القلمون الغربي.

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري قادر على تحرير الرقة في خمس ساعات وينتظر الإشارة

معركة تحرير جرد فليطة التي يخوضها نخبة من المقاتلين في الجيش السوري والمقاومة اللبنانية، تميزت بأسلوب المباغتة والمناورة السريعة وسط انهيار شامل في دفاعات إرهابيي "جبهة النصرة" وازدياد خسائرها في ظل سيطرات متسارعة للجيش السوري وحلفائه على معابر استراتيجية كانت "النصرة" تستخدمها للتنقل بين جرود فليطه وعرسال.

وبين قائد ميداني في الجيش السوري لمراسل "سبوتنيك"، بان وحدات النخبوية في الجيش السوري والمقاومة تمكنت خلال 24 ساعة من كسر الخط الأمامي لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي واجتثاثه بشكل كامل من جرود فليطه وجزء من جرود عرسال.

وأضاف المصدر أنه من بين المواقع التي دخلتها وحدات المشاة تلال (الكرة، والشجرة، وتلة البركان، والقلعة، وشعبة القلعة)، حيث تتميز تلك الجرود بأهمية موقعها الجغرافي وطبيعتها الجبلية التي تكثر فيها الكهوف والمخابئ بين المرتفعات إضافة إلى أنها تقطع إمدادات تنظيم "النصرة" القادمة من الحدود اللبنانية باتجاه الأراضي السورية.

وحقت العملية العسكرية منذ انطلاقها انجازات هامة أفضت عن السيطرة على 36 كيلومترا مربعا، بطول 12كم وعمق 3كم، والقضاء على أكثر من 70 إرهابياً من جبهة النصرة وتدمير أوكار لهم وعتاد.