"حزب الله" يحرر موقع "القرية" الاستراتيجي في جرود عرسال

تمكن "حزب الله"، اليوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز، من تحرير عدد من المناطق الاستراتيجية بـ"جرود عرسال" التي كانت تسيطر عليها "جبهة النصرة" ومنها موقع "القرية".

قالت مراسلة "سبوتنيك"، في جرود عرسال، أن تحرير موقع "القٌرية" يعد تقدما استراتيجيا كبيرا، نظرا لأهميته العسكرية بالنسبة لتأمين ظهر مواقع الجيش اللبناني، والمناطق المحيطة بهذا الموقع هي مناطق جبلية يسيطر عليها تنظيم "داعش" بعد هروب عناصر "جبهة النصرة".

ونقلت المراسلة عن مصدر عسكري تابع لـ"حزب الله"، قوله إنه لا يمر يوم إلا وهناك تفكك في صفوف عناصر "جبهة النصرة"، وتمكن الحزب من قتل عدد من قادة الجبهة، فيما هرب عدد منهم اتجاه مخيمات اللاجئين بجرود عرسال.

وتابعت قائلة

"داعش يتواجد حاليا في المعبر شمال عرسال، وإمكانيات التنظيم أصبحت اليوم ضعيفة جدا، نظرا للحصار المفروض عليهم من جانب حزب الله، وقطع كل طرق الإمداد عنهم، هذا بجانب أن هناك اقتتال نشب بين عناصر النصرة وداعش، ومازال مستمرا حتى الآن ونسمع بين الحين والآخر أصوات تبادل لإطلاق النار بين الجانبين".

وأشار المصدر إلى أن حزب الله لا تفاوض مع "جبهة النصرة"، وليس أمامهم سوى طريقين "الاستسلام أو القتل"، بعد أن تم حصارهم في بقعة ضيقة بجرود عرسال.

وأكد المصدر أن "حزب الله" سيلاحقهم حتى وإن هربوا إلى المخيمات، وفي الوقت ذاته قام عدد من أعضاء "حزب الله" برفع صور شهداء الجيش اللبناني على مداخل المدينة، تعبيرا عن أن تلك المعركة كانت للثأئر للشهداء.