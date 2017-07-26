قرقاش: الدول الأربع ستخرج من الأزمة الخليجية متبنية سياسات مكافحة الإرهاب

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، إنه بعد أن استغرقت الأزمة الحالية مع قطر وقتا طويلاً، ينبغي أن ننظر إلى مرحلة ما بعد الأزمة، موضحاً أن مجموعة جديدة من العلاقات سوف تشهدها المنطقة لتحل محل القديمة.

© AP Photo/ Jon Gambrell في خطوة رياضية... الإمارات تتراجع في بعض عقوباتها ضد قطر

وأضاف قرقاش، في تغريدات باللغة الإنجليزية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه إذا ما لم تراجع قطر سياساتها، سوف تستمر الحالة الراهنة لفترة من الوقت، حيث سوف تظهر وتتعزز علاقات جديدة.

Now that Qatar crisis has taken so long, important to look beyond "crisis" & think of it as new set of relations in Gulf replacing old ones. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 26, 2017

وأوضح قرقاش، أن الدول العربية الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب تمثل السياسات الرئيسية لمواجهة التطرف والإرهاب وتعمل من أجل حفظ الأمن والاستقرار العربي.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 26, 2017

وتابع الوزير: "سيبقى الحال على ما هو عليه بالنظر إلى سياسات قطر السابقة، وستتشكل علاقات جديدة وستقوى أخرى".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 26, 2017

وختم: "علينا المضي قدما من دون قطر، فهي دولة.. تزرح في مكان عفا عليه الزمان، وتروج لسياسات وقيم لا تنتهجها هي نفسها".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 26, 2017

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