قرقاش: الدول الأربع ستخرج من الأزمة الخليجية متبنية سياسات مكافحة الإرهاب

Now that Qatar crisis has taken so long, important to look beyond "crisis" & think of it as new set of relations in Gulf replacing old ones.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 26, 2017
وأوضح قرقاش، أن الدول العربية الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب تمثل السياسات الرئيسية لمواجهة التطرف والإرهاب وتعمل من أجل حفظ الأمن والاستقرار العربي.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 26, 2017
وتابع الوزير: "سيبقى الحال على ما هو عليه بالنظر إلى سياسات قطر السابقة، وستتشكل علاقات جديدة وستقوى أخرى".
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 26, 2017
وختم: "علينا المضي قدما من دون قطر، فهي دولة.. تزرح في مكان عفا عليه الزمان، وتروج لسياسات وقيم لا تنتهجها هي نفسها".
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 26, 2017
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