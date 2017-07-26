أمريكا والسعودية وتركيا ودول أوروبية يحثون مجلس الأمن على إرسال مساعدات لسوريا

أفادت رسالة أطلعت عليها، وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء 26 يوليو/تموز، بأن الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى طلبت من مجلس الأمن اتخاذ إجراء لضمان وصول قوافل المساعدات إلى ملايين السوريين في ظل تراجع العنف.

© Sputnik. مساعدات إنسانية روسية الى سوريا وأثارت الرسالة، التي وقعها 14 رئيس بعثة دبلوماسية في جنيف، "قلقا كبيرا" بشأن تنفيذ سبع قرارات لمجلس الأمن تتعلق بوصول المساعدات الإنسانية في سوريا.





وقالت وكالة "رويترز"، إنه لم يرد أحد من البعثة السورية في جنيف على اتصالات هاتفية أو رسالة بالبريد الإلكتروني لطلب التعليق.