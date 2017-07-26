السيسي يصدر قرارا بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

© AP Photo/ Evan Vucci السيسي يتحدث لأول مرة علنا عن أزمة قطر (فيديو)

ويترأس المجلس الجديد الرئيس المصري وبعضوية كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، وعدة وزراء، ورئيس جهاز المخابرات العامة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

وتنص إحدى مواد قرار تشكيل المجلس على أن رئيس الجمهورية يدعو لانعقاده مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، كما تصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.