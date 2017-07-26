الكنيست الإسرائيلي يصوت على مشروع قانون "القدس الموحدة" بالقراءة الأولى

© AP Photo/ Mahmoud Illean سفير فلسطين لدى روسيا: لا توجد دولة عربية جاهزة لصفقة مع إسرائيل حول القدس

وبحسب القانون، فإن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ولا يمكن التخلي عن أي جزء منها، ونال أغلبية 80 عضو في الكنيست والذي يضم 120 عضوا، كما يضع مشروع القانون الجديد شروطاً على أي انسحاب من مدينة القدس في حال التوصل مع الفلسطينيين إلى اتفاق سلام.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعرب لعضو الكنيست عن حزب الليكود، يواف كيش، عن دعمه لمشروع قانون "القدس الموحدة "، مؤكدة أن نتنياهو أصدر تعليمات لـ"كيش" بطرح مشروع القانون للتصويت في بداية الجلسة.