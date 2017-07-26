تسجيل
20:50 26 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    سوريا

    برلماني: سوريا لن تخضع للابتزاز باسم حقوق الإنسان

    © REUTERS/ AMMAR ABDULLAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 3910

    قال عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري، إن هناك دولا سيئة النوايا تجاه الشعب السوري، أغضبها ما حققه الجيش السوري من انتصارات في الأشهر الأخيرة، فبدأت في البحث عن عراقيل جديدة لإيقاف تقدم مسيرة النصر.

    الأجهزة الأمنية تكشف الستار عن جرائم غامضة في سوريا
    © صور من المدونين
    برلماني سوري: هذا هو السيناريو الأخير لمشروع الشرق الأوسط الكبير
    وتابع الأسد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 26 يوليو/تموز 2017، "إذا كان المقصود من تلك الحملات الإعلامية التمهيد لإدانة الحكومة السورية عن طريق لجنة تابعة للمنظمة الدولية، فهذا يؤكد على كم المؤامرات والحرب الكونية التي يتم إداراتها من جانب قوى كبرى في العالم، لإسقاط الدولة السورية لصالح إسرائيل".

    وتساءل الأسد: كيف كانت حياة المواطن السوري قبل أن يعلن العالم حرباً كونية على بلاده، وكيف كانت حالة الأمن والأمان التي يعيشها قبل أن يتم إشعال النار وتغذيتها خلال السنوات السبع الماضية.

    ولفت الأسد إلى أن تلك الحملات غالباً ما تتزامن مع جولات المفاوضات أو التفاهمات لكي تكون إحدى أوراق الضغط على الجانب السوري للرضوخ لمطالب تضر بأمنه القومي وهو ما لن يحدث على الإطلاق.

    يذكر أن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا تعمل على جمع معلومات عن جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب محتملة خلال النزاع منذ ست سنوات.

    وأعد المحققون 13 تقريراً، يضم كل منها أدلة مروعة عن تدمير قرى، وحرق محاصيل، وتسميم آبار، وتعذيب، واغتصاب، وحصار بهدف التجويع، وقصف جماعي للمدنيين، علاوة على ما لم يمكن تصوره قبل عقد من الزمان، وهو استخدام الأسلحة الكيميائية.

    وقالت اللجنة وفقاً لما جاء بتقرير هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC، إنه لا يوجد شك في أن جرائم الحرب قد ارتكبت من قبل جميع أطراف الصراع. 

    وطالب كل تقرير بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم لـ "المساءلة"، إذ أنه لا ينبغي السماح لأي شخص بارتكاب مثل هذه الأعمال المروعة والإفلات من العقاب.

    انظر أيضا:

    برلماني روسي: موسكو تحضر ردة فعل مؤلمة لأمريكا
    برلماني تركي: الطفل الذي لا يعرف الجهاد لا يستفيد من دراسة الرياضيات
    برلماني مصري يطالب بـ"تحرك عالمي" لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس
    برلماني سوري: هذا هو السيناريو الأخير لمشروع الشرق الأوسط الكبير
    برلماني سوري يكشف: لماذا تخلت فرنسا عن شرط رحيل الأسد
    الكلمات الدلالية:
    أمان, حرب كونية, مؤامرات, حقوق الإنسان في سوريا, أمن, أخبار سوريا, أخبار العالم العربي, حقوق الإنسان, ضغط, عمار الأسد, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    طائرة تحلق فوق مطار كاي تاك في هونغ كونغ
    المطارات التي تأسر أنفاسك
    أنقرة لازم تتخلّى عن اس-400!
    واشنطن: أنقرة لم تتخل عن "إس-400" الروسية
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك