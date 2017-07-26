مقتل 29 مدنيا في قصف للتحالف الدولي على سوريا

أعلنت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن شهود عيان، اليوم الأربعاء، عن مقتل 29 مدنيا في قصف جوي نفذه التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، على مدينة الرقة السورية.