عباس يدعو إلى اجتماع عاجل لبحث المستجدات الجارية في القدس

رام الله — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فان الاجتماع يأتي لتدارس المستجدات الجارية في مدينة القدس بعد قيام السلطات الإسرائيلية بإزالة البوابات الحديدية والكاميرات الالكترونية والجسور التي نصبتها بعد يوم 14 من الشهر الجاري على أبواب المسجد الأقصى.
بدوره، دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، الفلسطينيين لعدم دخول المسجد الأقصى حتى يصدر القرار بهذا الشأن.
وأضاف: "ادعو أبناء شعبنا للتريث وعدم الدخول إلى المسجد الاقصى حتى يصدر القرار بالدخول من عدمه وهو قرار يحتاج إلى الدقة والتروي حتى نستطيع القول إن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح".
وتابع: "الدخول إلى المسجد الأقصى يتم عندما تزال إجراءات الاحتلال كافة".
يذكر، أن السلطات الإسرائيلية ازالت فجر اليوم الخميس الجسور والممرات الحديدية التي نصبتها توطئة لزرع كاميرات مراقبة ذكية عليها.
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