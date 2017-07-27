عباس يدعو إلى اجتماع عاجل لبحث المستجدات الجارية في القدس

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القيادة الفلسطينية إلى اجتماع عاجل اليوم الخميس.

رام الله — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فان الاجتماع يأتي لتدارس المستجدات الجارية في مدينة القدس بعد قيام السلطات الإسرائيلية بإزالة البوابات الحديدية والكاميرات الالكترونية والجسور التي نصبتها بعد يوم 14 من الشهر الجاري على أبواب المسجد الأقصى.

بدوره، دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، الفلسطينيين لعدم دخول المسجد الأقصى حتى يصدر القرار بهذا الشأن.

© REUTERS/ RONEN ZVULUN إسرائيل تزيل الممرات الحديدية في باب الأسباط بمحيط الأقصى

وقال مفتي القدس لوكالة "سبوتنيك": "نأمل ان تقوم السلطات الاسرائيلية بازالة كل اثار العدوان منذ 14 تموز/يوليو ونحن نتابع الأمور ميدانيا واللجنة المشكلة من الاوقاف الإسلامية والمرجعيات الدينية تتابع الأوضاع".

وأضاف: "ادعو أبناء شعبنا للتريث وعدم الدخول إلى المسجد الاقصى حتى يصدر القرار بالدخول من عدمه وهو قرار يحتاج إلى الدقة والتروي حتى نستطيع القول إن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح".

وتابع: "الدخول إلى المسجد الأقصى يتم عندما تزال إجراءات الاحتلال كافة".

يذكر، أن السلطات الإسرائيلية ازالت فجر اليوم الخميس الجسور والممرات الحديدية التي نصبتها توطئة لزرع كاميرات مراقبة ذكية عليها.