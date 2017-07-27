فلسطين...الآلاف يشيعون جثامين منفذي عملية القدس

شيع آلاف الفلسطينيين في بلدة أم الفحم داخل الخط الأخضر جثامين منفذي عملية القدس، حيث سلمت السلطات الإسرائيلية الجثامين، فجر اليوم الخميس.

القدس — سبوتنيك. والقى المشيعون نظرة الوداع على القتلى في وقت جرى فيه نقلت فيه كل عائلة ابنها القتيل لمنزلها لتوديعه ثم انطلقت الجنازات تباعا والتحمت في البلدة وقد دفن القتلى في مقبرة البلدة.

© REUTERS/ RONEN ZVULUN إسرائيل تزيل الممرات الحديدية في باب الأسباط بمحيط الأقصى

وتسلمت عائلة جبارين رفات ابنائها الثلاثة التي وصلت مسقط رأسهم بلدة أم الفحم داخل الخط الأخضر بعد احتجاز دام نحو أسبوعين لدى السلطات الإسرائيلية.

وكان قتل أبناء العمومة الثلاثة محمد أحمد محمد جبارين [29 عاما] ومحمد حامد عبد اللطيف جبارين [19 عاما] ومحمد أحمد مفضل جبارين [19 عاما] برصاص القوات الإسرائيلية بعد تنفيذهم عملية إطلاق نار قتلوا خلالها اثنين من أفراد الشرطة الاسرائيلية وأصابوا ثالثا بجروح قبل أن يقتلوا قرب صحن قبة الصخرة في باحات المسجد الاقصى في مدينة القدس.

يذكر، أن الإفراج عن الجثامين تم على ضوء قرار المحكمة العليا التي ألزمت مساء الثلاثاء المنصرم الشرطة الإسرائيلية بتسليم الجثامين للعائلات خلال 30 ساعة في حين اشترطت الشرطة الإسرائيلية على ذوي القتلى إقامة مراسم الدفن فجر اليوم.