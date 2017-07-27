"حزب الله" يعلن وقف إطلاق النار في "جرود عرسال"

قال تلفزيون "المنار" التابع لـ"حزب الله" اللبناني عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس 27 يوليو/تموز، إن وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في منطقة "جرود عرسال".

ويقاتل "حزب الله" منذ الأسبوع الماضي التنظيمات الإرهابية مثل "جبهة النصرة" لتطهير المنطقة الواقعة بين الحدود اللبنانية والسورية.

وأشارت قناة "المنار" إلى أن الإعلان عن وقف إطلاق النار نقلا عن الإعلام الحربي التابع لحزب الله.

وأفادت قناة "المنار":

"وقف إطلاق النار على جميع الجبهات في منطقة جرود عرسال، والذي نقلته أيضا الوكالة الوطنية للإعلام، دخل حيز التنفيذ الساعة السادسة صباحا بتوقيت لبنان".