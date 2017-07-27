قيادات إسلامية في القدس تحث على العودة للصلاة بالمسجد الأقصى

عبر مفتي القدس، وقيادات إسلامية، اليوم الخميس 27 يوليو/تموز، عن رضاه عن قرار إسرائيل إلغاء إجراءات أمنية في الحرم القدسي.

وحثت القيادات الإسلامية في مؤتمر صحفي العودة إلى الصلاة في المسجد الأقصى.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عديدة، طوال الأسبوع الماضي، في مدينة القدس القديمة، بعد رفض الفلسطينيين لإجراءات أمنية طبقتها السلطات الإسرائيلية للدخول إلى المسجد الأقصى، بعد اشتباكات مسلحة يوم 15 يوليو/تموز الماضي.

وأعلنت إسرائيل عن إزالتها كافة البوابات الإلكترونية والحواجز الأمنية في وقت مبكر من اليوم، لتخفيف التوترات العربية الإسرائيلية.

ودعا رئيس مجلس الأوقاف عبد العظيم سلهب، خلال المؤتمر الصحفي، المصلين إلى التوجه للمسجد الأقصى لأداء صلاة العصر.

وأضاف سلهب أنه

"تم التأكد من إزالة كل الإجراءات الإسرائيلية في محيط الأقصى"، مشيدا بـ"صمود المقدسيين الذي أدى لتراجع الاحتلال عن إجراءاته".

وأبدى سلهب رفض القيادات الدينية في القدس لتحديد أعمار المسموح بدخولهم إلى المسجد الأقصى.