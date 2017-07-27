الرئيس الفلسطيني: صلاة الظهر تتم داخل المسجد الأقصى اليوم

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أن صلاة الظهر ستُقام في المسجد الأقصى، اليوم الخميس، 27 يوليو/تموز.

© AFP 2017/ Tomohiro Ohsumi الديوان الملكي: الملك سلمان أجرى اتصالات بعدد من الزعماء بشأن المسجد الأقصى

وأضاف "عباس"، أن الاحتلال يزيل كافة الإجراءات عن أبواب الأقصى المبارك، مؤكدًا: "اليوم سنصلي بالأقصى".

ووفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية، فقد أشاد الرئيس محمود عباس بصمود أهل القدس وعزيمتهم.

وقال الرئيس الفلسطيني: الجميع كانوا على موقف رجل واحد لم، يرجف لهم جفن، ولم تُفتُ لهم عزيمة، وكلهم أعلنوا أن الصلاة بالأقصى تتم إذا ما عادت الأمور إلى ما قبل 14 يوليو/ تموز.

وأضاف: القرارات كلها التي اتخذتها الحكومة، سيتم تنفيذها كما كانت، وما يهمنا استمرار دعم أهلنا وصمودهم في أرضهم في بيتهم في وطنهم في القدس الشريف.

وأكد عباس، أن اتصالات مكثفة أُجريت مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ومع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتمت متابعة الأمور معهم بالتفصيل، كذلك ستتم المتابعة مع الجامعة العربية والقمة الإسلامية والأمم المتحدة.

وكانت احتفالات خرجت في شوارع القدس بعدما قامت إسرائيل الليلة الماضية بإزالة البوابات والجسور الحديدية عن مداخل الحرم القدسي.