الأردن يرفض عودة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى عمان قبل ضمان محاكمة القاتل

قررت الأردن عدم السماح بعودة السفيرة الإسرائيلية وطاقم السفارة بالكامل إلى عمان قبل محاكمة ضابط الأمن الإسرائيلي الذي قتل أردنيين قرب مبنى السفارة.

© flickr.com/ Isriya Paireepairit الأردن: إلغاء إسرائيل إجراءاتها في المسجد الأقصى مفتاح استعادة الهدوء

وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الخميس 27 يوليو/تموز، نقلا عن مصادر، أن الأردن لن يسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية والسفيرة بالعودة إلى عمان قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بتقديم قاتل الأردنيين للمحاكمة، وتعاون إسرائيل في هذا المجال.

وقالت مصادر: إن هذا القرار يعد إحدى الأوراق الرابحة لإجبار إسرائيل على التحقيق مع القاتل وتقديمه للمحاكمة.

وكانت وثيقة وقّع عليها أربعون نائبا في البرلمان الأردني، قد رفعت إلى رئيس مجلس النوب، أمس الأربعاء، تطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان، احتجاجا على مقتل الأردنيين.

وقال النواب "إن الشعب الأردني يشعر بالإهانة من قيام الحكومة إعادة الضابط إلى إسرائيل، ولا بد من موقف حازم من الحكومة الأردنية من أجل رد الاعتبار للشعب الأردني، والإثبات أن الدم الأردني ليس رخيصا".

وأشارت المذكرة إلى "أن جريمة السفارة الإسرائيلية ما هي إلا امتداد للإجرام الإسرائيلي، الذي يستمر بانتهاك الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقتل القاضي رائد زعيتر وسعيد العمرو، وغيرهم الكثير".

وكان رئيس الديوان الملكي الأردني، فايز الطراونة، أكد في وقت سابق، خلال زيارته لبيت عزاء فقيد الأردن المرحوم محمد زكريا الجواودة، أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، ستقوم بمتابعة هذه القضية حسب القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة.



