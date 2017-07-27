الأردن يرفض عودة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى عمان قبل ضمان محاكمة القاتل

قررت الأردن عدم السماح بعودة السفيرة الإسرائيلية وطاقم السفارة بالكامل إلى عمان قبل محاكمة ضابط الأمن الإسرائيلي الذي قتل أردنيين قرب مبنى السفارة.

وذكرت صحيفة الغد الأردنية، اليوم الخميس، 27 يوليو/تموز، نقلا عن مصادر، أن الأردن لن يسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية والسفيرة بالعودة إلى عمان قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بتقديم قاتل الأردنيين للمحاكمة، وتعاون إسرائيل في هذا المجال.

يتبع…