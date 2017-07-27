بالفيديو...الجيش السوري يسيطر على مواقع مهمة شرق حمص

وقال مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك"، إن وحدات الجيش السوري مدعومة بالقوات الحليفة تمكنت، اليوم الأربعاء، من بسط سيطرتها على قرية "البغيلية" في ريف حمص الشرقي والتي تقع شمال شرق جباب حمد بـ 4 كم، بعد معركة سريعة مع مسلحي "داعش"، أدت لمقتل العشرات منهم وتدمير عدة سيارات كانت تقل بعضهم محملة بالذخيرة.
وأضاف المصدر: إن السيطرة على قرية "البغيلية" جاءت بعد سلسلة العمليات الأخيرة قرب المواقع النفطية، التي أدت للسيطرة على حقل "الهيل" الذي يقع غرب البلدة وتلال القليلية والبغيلية المشرفة عليها، وهذا ما سهل الإشراف الناري للوسائط الثقيلة وأتاح لها ضرب كافة الأهداف بما فيها المتحرك.
وتعمل القوات السورية على أكثر من 5 جبهات في الصحراء، تسعى من خلالها لإطباق الطوق على مواقع "داعش" في المنطقة الشرقية وخاصة في الرقة ودير الزور.
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