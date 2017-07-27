بالفيديو...الجيش السوري يسيطر على مواقع مهمة شرق حمص

يستمر الجيش السوري في عمليات قضم الجغرافيا الصحراوية، فوحداته التي افترشت المنطقة الممتدة من ريف حمص وحتى أرياف دير الزور والرقة، تـــحقق يومياً نجاحـــات ميـــدانيـــة، باعتبار قتال تنظيم "داعش" وإنهاء وجوده أحد أبرز مهامها.

ويزج الجيش السوري بالتعاون مع القوات المساندة بمزيد من القوات البرية إلى مختلف المناطق الصحراوية، حيث يعد الإطباق الجغرافي أحد الأساليب المتبعة في الحرب ضد التنظيم والتي أدت مؤخراً لدفعه نحو العمق والتخلي عن معظم الحقول النفطية، وإضافة لعدد من البلدات والتلال الاستراتيجية التي كانت مقرات له.

وقال مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك"، إن وحدات الجيش السوري مدعومة بالقوات الحليفة تمكنت، اليوم الأربعاء، من بسط سيطرتها على قرية "البغيلية" في ريف حمص الشرقي والتي تقع شمال شرق جباب حمد بـ 4 كم، بعد معركة سريعة مع مسلحي "داعش"، أدت لمقتل العشرات منهم وتدمير عدة سيارات كانت تقل بعضهم محملة بالذخيرة.

وأضاف المصدر: إن السيطرة على قرية "البغيلية" جاءت بعد سلسلة العمليات الأخيرة قرب المواقع النفطية، التي أدت للسيطرة على حقل "الهيل" الذي يقع غرب البلدة وتلال القليلية والبغيلية المشرفة عليها، وهذا ما سهل الإشراف الناري للوسائط الثقيلة وأتاح لها ضرب كافة الأهداف بما فيها المتحرك.

وتعمل القوات السورية على أكثر من 5 جبهات في الصحراء، تسعى من خلالها لإطباق الطوق على مواقع "داعش" في المنطقة الشرقية وخاصة في الرقة ودير الزور.