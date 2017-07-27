تسجيل
13:30 27 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    مقاتلو حزب الله في جرود عرسال

    "سبوتنيك" تدخل جرود عرسال (صور)

    © Sputnik. Zahraa El-Amir
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 19110

    نظم "حزب الله" جولة إعلامية في الأماكن المحررة من "جرود عرسال"، على وقع المعارك الدائرة بين الجماعة وتنظيم "جبهة النصرة".

    الجيش اللبناني في عرسال
    © REUTERS/ ALI HASHISHO
    "حزب الله" يعلن وقف إطلاق النار في "جرود عرسال"
    وجاءت الجولة، التي كانت "سبوتنيك" طرفا فيها، للتعرف على الطبيعة الجبلية للمنطقة، للتعرف على تطورات المعارك الدائرة هناك.

    وكانت نقطة الانطلاق، من بلدة "يونين" البقاعية، حيث توجه الإعلاميون تجاه "جرود عرسال" التي كانت تشهد قبل أيام قليلة أقوى معارك حزب الله.

    واستغرقت الرحلة نحو ساعة ونصف الساعة للوصول إلى موقع "القرية" الاستراتيجي، والذي سقط بيد حزب الله بعد معارك عنيف، مساء أمس.

    رفع صور شهداء الجيش اللبناني في جرود عرسال
    © Sputnik. Zahraa El-Amir
    رفع صور شهداء الجيش اللبناني في جرود عرسال

    وقال مصدر أمني من حزب الله لـ"سبوتنيك": تلة  القريّة التي تقع مقابل موقع رأس السرج، الذي يسيطر عليه الجيش اللبناني، لها أهمية إستراتيجية كبرى نظرا لأنها تحمي ظهر الجيش اللبناني لا سيما من قبل تنظيم داعش الإرهابي المتواجد في مرتفعين مطلين على الموقع".

    وتابع قائلا "موقع القرّية هو من آخر المواقع التي سيطر عليها حزب الله وهو يطل أيضا على منطقتي وادي حميّد والملاهي، التي يتواجد فيها ما تبقى من عناصر جبهة النصرة".

    حزب الله في جرود عرسال
    © Sputnik. Zahraa El-Amir
    حزب الله في جرود عرسال

    ويضيف المصدر الأمني على أنه سقط في موقع القرّية العديد من القتلى لجبهة النصرة، وأن حزب الله يختفظ بعدد من هذه الجثث.

    كافة المناطق في جرود عرسال تشبه بعضها البعض، هي عبارة عن تلال ووديان متراصة على شكل أمواج عالية، بحيث لا قدرة لأي شخص على التنقل بينها ما لم يكن على دراية وعلم كاف بالطبيعة الجغرافية للمنطقة، وبالتالي فإن دراسة حزب الله لكافة المواقع الواقعة في جرود عرسال سهّل على عناصره سرعة التحرك وشنّ الهجمات على مواقع النصرة، ومن ثم حسم المعركة في غضون أيام قليلة، بحسب ما أشار المصدر الأمني.

    الأوضاع في جرود عرسال
    © Sputnik. Zahraa ElAmir
    الأوضاع في جرود عرسال

    وأظهرت اللقطات التي نقلتها "سبوتنيك أن موقع القريّة أيضا يختلط عبق أشجار المشمش برائحة البارود، بعد أن عثر عناصر حزب الله في المكان على كميات من الذخائر والعبوات إضافة الى سيارات مفخخة معدة للتفجير.

    وعلى هذه التلة رفع مقاتلو حزب الله صور لشهداء الجيش اللبناني الذين قتلو على يد تنطيم "جبهة النصرة" الإرهابي، وبحسب المصدر الأمني فإن معركة الجرود، تأتي للثأر ممن قتلوا عناصر الجيش اللبناني.

    ومن العوامل التي سهّلت النصر السريع لحزب الله أيضا، يقول المصدر الأمني "إن أحد العوامل هو الاقتتال المتواصل ما بين جبهة النصرة وتنظيم داعش، لا سيما بعد طلب الأخير مبايعة أمير النصرة أبو مالك التلي لداعش ورفضه للأمر".

    واستطرد، قائلا "نحن قمنا برصد واستهداف أمير النصرة أكثر من مرة، لكنه تمكن من النجاة في كل محاولة، اليوم لا مفر أمام أبو مالك التلي، فإما عليه أن يستسلم أو أن مصيره سيكون القتل".

    لم تنته المعارك تماما في الجرود، تسمع بين الحين والآخر أصوات القذائف وزخات الرصاص لا سيما في منطقتي وادي حميّد والملاهي.

    آليات مدمرة في جرود عرسال
    © Sputnik. Zahraa El-Amir
    آليات مدمرة في جرود عرسال

     وخلال خروجنا من تلة القرية يفاجئنا رتل من المجنزرات العسكرية عليها عناصر من حزب الله تسير بجانبنا، ومن ثم تختفي في التلال والوديان المجاورة، لكن يمكن الاستنتاج من أجواء الجرود بعد أن قضينا نهارا كاملا فيها أن حزب الله حسم المعركة ولا أمل للمجموعات المسلحة الأخرى من مواصلة القتال.

    وقال المصدر الأمني "إن حزب الله كان دقيقا جدا في عملياته العسكرية ونفذها بإحكام شديد، لأن طبيعة الأرض صعبة للغاية وكفيلة بأن تلحق الهزائم بجيوش كاملة، لذا فإن الخطأ بالنسبة لنا كان ممنوعا".

    انظر أيضا:

    "حزب الله" يعلن وقف إطلاق النار في "جرود عرسال"
    "حزب الله" يحرر موقع "القرية" الاستراتيجي في جرود عرسال
    "حزب الله" يهاجم المعقل الأخير لـ"جبهة النصرة" في جرود عرسال
    بعد الانتهاء من "النصرة" في جرود عرسال...ما هو الهدف التالي للمقاومة؟
    "حزب الله" يسيطر على أهم معقل لـ"جبهة النصرة" في جرود عرسال
    "حزب الله" يواصل تقدمه في اليوم الثالث من المعارك في جرود عرسال
    الكلمات الدلالية:
    أخبار جرود عرسال, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, معركة جرود عرسال, تطهير جرود عرسال, الجيش اللبناني, جبهة النصرة, حزب الله, جرود عرسال, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مهرجان صيف موسكو
    بهجة الصيف تعود إلى موسكو
    أنقرة لازم تتخلّى عن اس-400!
    واشنطن: أنقرة لم تتخل عن "إس-400" الروسية
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك