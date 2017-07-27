"سبوتنيك" تدخل جرود عرسال (صور)

نظم "حزب الله" جولة إعلامية في الأماكن المحررة من "جرود عرسال"، على وقع المعارك الدائرة بين الجماعة وتنظيم "جبهة النصرة".

وجاءت الجولة، التي كانت "سبوتنيك" طرفا فيها، للتعرف على الطبيعة الجبلية للمنطقة، للتعرف على تطورات المعارك الدائرة هناك.

وكانت نقطة الانطلاق، من بلدة "يونين" البقاعية، حيث توجه الإعلاميون تجاه "جرود عرسال" التي كانت تشهد قبل أيام قليلة أقوى معارك حزب الله.

واستغرقت الرحلة نحو ساعة ونصف الساعة للوصول إلى موقع "القرية" الاستراتيجي، والذي سقط بيد حزب الله بعد معارك عنيف، مساء أمس.

© Sputnik. Zahraa El-Amir رفع صور شهداء الجيش اللبناني في جرود عرسال

وقال مصدر أمني من حزب الله لـ"سبوتنيك": تلة القريّة التي تقع مقابل موقع رأس السرج، الذي يسيطر عليه الجيش اللبناني، لها أهمية إستراتيجية كبرى نظرا لأنها تحمي ظهر الجيش اللبناني لا سيما من قبل تنظيم داعش الإرهابي المتواجد في مرتفعين مطلين على الموقع".

وتابع قائلا "موقع القرّية هو من آخر المواقع التي سيطر عليها حزب الله وهو يطل أيضا على منطقتي وادي حميّد والملاهي، التي يتواجد فيها ما تبقى من عناصر جبهة النصرة".

© Sputnik. Zahraa El-Amir حزب الله في جرود عرسال

ويضيف المصدر الأمني على أنه سقط في موقع القرّية العديد من القتلى لجبهة النصرة، وأن حزب الله يختفظ بعدد من هذه الجثث.

كافة المناطق في جرود عرسال تشبه بعضها البعض، هي عبارة عن تلال ووديان متراصة على شكل أمواج عالية، بحيث لا قدرة لأي شخص على التنقل بينها ما لم يكن على دراية وعلم كاف بالطبيعة الجغرافية للمنطقة، وبالتالي فإن دراسة حزب الله لكافة المواقع الواقعة في جرود عرسال سهّل على عناصره سرعة التحرك وشنّ الهجمات على مواقع النصرة، ومن ثم حسم المعركة في غضون أيام قليلة، بحسب ما أشار المصدر الأمني.

© Sputnik. Zahraa ElAmir الأوضاع في جرود عرسال

وأظهرت اللقطات التي نقلتها "سبوتنيك أن موقع القريّة أيضا يختلط عبق أشجار المشمش برائحة البارود، بعد أن عثر عناصر حزب الله في المكان على كميات من الذخائر والعبوات إضافة الى سيارات مفخخة معدة للتفجير.

وعلى هذه التلة رفع مقاتلو حزب الله صور لشهداء الجيش اللبناني الذين قتلو على يد تنطيم "جبهة النصرة" الإرهابي، وبحسب المصدر الأمني فإن معركة الجرود، تأتي للثأر ممن قتلوا عناصر الجيش اللبناني.

ومن العوامل التي سهّلت النصر السريع لحزب الله أيضا، يقول المصدر الأمني "إن أحد العوامل هو الاقتتال المتواصل ما بين جبهة النصرة وتنظيم داعش، لا سيما بعد طلب الأخير مبايعة أمير النصرة أبو مالك التلي لداعش ورفضه للأمر".

واستطرد، قائلا "نحن قمنا برصد واستهداف أمير النصرة أكثر من مرة، لكنه تمكن من النجاة في كل محاولة، اليوم لا مفر أمام أبو مالك التلي، فإما عليه أن يستسلم أو أن مصيره سيكون القتل".

لم تنته المعارك تماما في الجرود، تسمع بين الحين والآخر أصوات القذائف وزخات الرصاص لا سيما في منطقتي وادي حميّد والملاهي.

© Sputnik. Zahraa El-Amir آليات مدمرة في جرود عرسال

وخلال خروجنا من تلة القرية يفاجئنا رتل من المجنزرات العسكرية عليها عناصر من حزب الله تسير بجانبنا، ومن ثم تختفي في التلال والوديان المجاورة، لكن يمكن الاستنتاج من أجواء الجرود بعد أن قضينا نهارا كاملا فيها أن حزب الله حسم المعركة ولا أمل للمجموعات المسلحة الأخرى من مواصلة القتال.

وقال المصدر الأمني "إن حزب الله كان دقيقا جدا في عملياته العسكرية ونفذها بإحكام شديد، لأن طبيعة الأرض صعبة للغاية وكفيلة بأن تلحق الهزائم بجيوش كاملة، لذا فإن الخطأ بالنسبة لنا كان ممنوعا".