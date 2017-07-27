أول تعليق إماراتي على رعاية الملك سلمان لإنهاء أزمة الأقصى

علق ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس 27 يوليو/تموز، على تدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لإنهاء القيود على المسجد الأقصى.

© AFP 2017/ Tomohiro Ohsumi الديوان الملكي: الملك سلمان أجرى اتصالات بعدد من الزعماء بشأن المسجد الأقصى

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بالجهود المباركة للملك سلمان، والتي تكللت بالنجاح، وأدت إلى إنهاء القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول إلى المسجد الأقصى، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقال بن زايد: إن هذه الجهود تؤكد المسؤولية التاريخية والدور المركزي للمملكة العربية السعودية وعملها الدؤوب في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها الدائم والمستمر على الحفاظ على مكانة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وشدد ولي عهد أبوظبي على مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة العودة مجدداً للتبني التام والكامل لمبادرة السلام العربية.