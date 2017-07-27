هاشتاغ " الأقصى في قلب سلمان" يتصدر الترتيب العالمي

بعد أن أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، العديد من الاتصالات بزعماء العالم والقيادة الأمريكية، وذلك لعدم إغلاق المسجد الأقصى وإلغاء القيود على المصلين، تصدر هاشتاغ " الأقصى في قلب سلمان" الترتيب العالمي.

وتفاعل عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع هذا الوسم، حيث أجمعوا على أن الملك سلمان يقول ويفعل، وغرد بعضهم، قائلا "لسلمان الحزم الأفعال ولغيره الأقوال".

#الاقصي_في_قلب_سلمان أطال الله في عمره ورزقه الله الصحة والسعادة في الدنيا وجنات الفردوس في الآخرة ، لسلمان الحزم الأفعال ولغيره الأقوال. — محمد الشروي (@PT_ALSHERUY) July 27, 2017

هذا وأعلن بيان للديوان الملكي في السعودية، اليوم الخميس27 يوليو/تموز، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى خلال الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم لحل أزمة المسجد الأقصى.

وأضاف البيان أن الملك سلمان أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لبذل مساعيهم لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد.