اجتماع للمرجعيات الدينية في الأقصى لبحث الخطوات المقبلة

رغم التراجع الإسرائيلي عن كل الإجراءات التي اتخذتها بشأن المسجد الأقصى خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن المرجعيات الدينية بالقدس أكدت على استمرار الزخم الشعبي ومراجعة الانتهاكات، التي سبقت 14 يوليو/تموز الجاري.

© REUTERS/ Eliana Aponte/File Photo قيادات إسلامية في القدس تحث على العودة للصلاة بالمسجد الأقصى

وقال الدكتور عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس 27 يوليو/تموز، إن هناك اجتماعا للمرجعيات الدينية بالقدس سيعقد اليوم عقب صلاة العصر "بالأقصى"، سيتم من خلاله تحديد الإجراءات التي ستتخذ خلال المرحلة القادمة، وعلى رأسها، الانتهاكات اليومية والتي تتكرر منذ أكثر من 14 عاما.

وتابع صبري "الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون كانوا ينفذون خطة طويلة الأمد لوضع أيديهم على الأقصي دون أن تكون هناك أعمال صدامية كبيرة ينتبه لها العالم، وتمثلت تلك الخطوات في الحفريات التي تتم بصورة رسمية تحت المسجد، هذا بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة من جانب المستوطنين، واشتباكهم مع المصلين والذين كانوا بحق الحاجز المنيع ضد تلك الهجمة".

وأوضح عكرمة

"اجتماع اليوم سوف يقوم بمراجعة وحصر كل المقتنيات التاريخية والأثرية المتواجدة بالمسجد والموثقة لدينا، خوفاً من أن تكون يد العبث الإسرائيلي قد امتدت إليها".

ومضى، قائلا "إدارة المسجد لديها نسخ مقلدة من كل تلك المقتنيات، وفي حالة التحقق من فقد بعض تلك المقتنيات سيتم الاستعانة باليونسكو والجهات الثقافية العالمية المعنية بالتراث الحضاري والإنساني".

© AP Photo/ Andrew Medichini الرئيس الفلسطيني: صلاة الظهر تتم داخل المسجد الأقصى اليوم

وكانت اشتباكات عديدة قد اندلعت، طوال الأسبوع الماضي، في مدينة القدس القديمة، بعد رفض الفلسطينيين لإجراءات أمنية طبقتها السلطات الإسرائيلية للدخول إلى المسجد الأقصى، بعد اشتباكات مسلحة يوم 15 يوليو/تموز الماضي.

وأعلنت إسرائيل، في وقت مبكر من اليوم، عن إزالتها كافة البوابات الإلكترونية والحواجز الأمنية، لتخفيف التوترات العربية الإسرائيلية.

ودعا رئيس مجلس الأوقاف عبد العظيم سلهب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل ظهر اليوم، المصلين إلى التوجه للمسجد الأقصى لأداء صلاة العصر.