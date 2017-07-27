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15:01 27 يوليو/ تموز 2017
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    خط الكهرباء

    بالأرقام...هذا ما صدرته سوريا من كهرباء إلى لبنان

    © Sputnik. Artem Kreminsky
    العالم العربي
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    رغم ما يعانيه قطاع الكهرباء في سوريا من آثار تدميرية وتراجعات كبيرة في حجم الطاقة الكهربائية المولدة وصلت لأكثر من 75% والحاجة الماسة للقطاعات المجتمعية والاقتصادية والحيوية لها لمسائل تتعلق بالتشغيل والإنتاج والتجارة والحياة اليومية، فإن الحكومة السورية مستمرة في تصدير كمية منها إلى لبنان،

    خط الكهرباء
    © Sputnik. Artem Kreminsky
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    هذا ما أكدته وزارة الكهرباء السورية،  وقد بلغت كمية الكهرباء المصدرة إلى لبنان عام 2016، بين 100 — 120 ميغاواط، بحسب وضع الشبكة وعبر محطة سمريان السورية إلى محطة ديرنبوح اللبنانية.

    وبحسب الوزارة، فإن "حجم الطاقة المستجرة من سورية لدولة لبنان في عام 2016 بلغ 261.5 مليون كيلوواط ساعي شكلت نسبة 2.18% من مجمل الطاقة الكهربائية الموضوعة على الشبكة اللبنانية".

    ويبلغ حجم الطلب الحالي في سوريا على الطاقة الكهربائية وفي ظل نزوح وخروج ملايين السكان والتدمير الذي لحق بالكثير من البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية حدود 6500 ميغاواط تحتاج لنحو 7000 طن نفط مكافئ ينتج منها ما بين 1500 إلى 2000 ميغاواط فقط، وبذلك تصل نسبة الطاقة المولدة المتاحة حوالي 25 — 30% من حجم الطلب على الطاقة، علماً أن ما يصل لمحطات التوليد من حاجتها من الغاز لا يتجاوز 8 مليون م3 من أصل الحاجة الكلية 20 مليون م3، أما الفيول فيصل منه 2000 طن من أصل حاجتها الفعلية البالغة 15000 طن، ما يتسبب في انخفاض كميات الإنتاج، تنتهي بساعات تقنين طويلة في معظم المناطق السورية لتصل لأكثر من 18 ساعة في بعضها.

    يذكر أن سوريا كانت قد صدرت 732 مليون كيلوواط من الطاقة الكهربائية حتى نهاية أيلول من العام 2011، إلى كل من مصر والأردن و لبنان (كانت حصة لبنان منها 446 مليون كيلو واط)واستوردت كمية 26 مليون كيلوواط، وبذلك فقد بلغت قيمة صافي صادرات الكهرباء حينها 143 مليون دولار.

    الكلمات الدلالية:
    كهرباء, وزارة الكهرباء السورية, لبنان, سوريا
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