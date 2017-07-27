"سبوتنيك" تنشر تسجيل حديث السفير البحريني في موسكو الذي قام بنفيه

عقب قيام سفارة البحرين بنشر معلومات غير صحيحة في وسائل إعلام عربية وروسية عدة عن أن وكالة "سبوتنيك" شوهت حديث سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، في المقال الذي نشر في 25 تموز/يوليو عام 2017 على الموقع الإلكتروني "سبوتنيك دوت كوم"

حيث أكدت السفارة ان الساعاتي لم يتحدث عن أن محاولات إيران التي تهدف إلى زعزعة الوضع في البلاد قد توقفت.

الوكالة نشرت على الموقع التسجيل الصوتي لجلسة مقابلة المراسل مع السفير باللغة الإنكليزية والتي يظهر فيها بشكل واضح ما يقوله عن هذه المحاولات، والتصريح جاء كالتالي " والان اعتقد ان هذا قد انتهى، بعد ان قطعنا العلاقات، والعلاقات الدبلوماسية مع إيران، واوقفنا الطيران المباشر الى ايران، لقد انخفضت وتقريباً انتهت، ولكنهم لا يزالون يعملواً سراً وبالخفاء".

وبعد نشر المقال على موقع "سبوتنيك" بعنوان "محاولات إيران لإضعاف البحرين قد توقفت عندما قطعت العلاقات الدبلوماسية- السفير"، اتصلت السفار بالوكالة مطالبة اياها تغيير المقال والتركيز على أنه بغض النظر عن انقطاع العلاقات الدبلوماسية فإن محاولات التدخل لا تزال مستمرة، على رغم من غياب هذا في جملة السفير بأن المحاولات قد توقفت، وحول ان إيران تواصل العمل سراً. وكالة "سبوتنيك" اتخذت قرار اجراء تركيز مختلف في العنوان، من اجل توضيح اكثر دقة للقراء، اي ما كان يقصده السفير (وجاء في العنوان المحدث- السفير البحريني يقول ان محاولات ايران لزعزعة الاوضاع مستمرة حتى بعد انقطاع العلاقات).

ولم تنشر الوكالة البيان الذي لم يقم بالإدلاء به سعادة السفير الساعاتي، بالإضافة الى ذلك عرضت الوكالة المحادثات التي اجريت عبر "الواتس اب" مع السفير للاتفاق على الاقتباس "الذي يسمح نشره قانونياً من قبل وسائل الإعلام في حالة المقابلة " والذي يؤكد فيها السفير صحة الإقتباس التي نشرتها الوكالة.

وبغض النظر عن ذلك، نشرت السفارة معلومات لا تتفق مع الواقع، ونشرتها وسائل الإعلام العربية والروسية، من دون ان يطلبوا تعليقاً من وكالة "سبوتنيك" ما يعتبر جزءاً هاماً من معايير المهنية الصحافة.