مدير المسجد الأقصى: لا دخول إلى الأقصى إذا استمر إغلاق باب "حطة"

أكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، اليوم الخميس 27 يوليو/ تموز، أمام جموع الفلسطينيين والمصلين عند باب الأسباط بالقدس، على استمرار الاعتصامات حتى فتح باب حطة من قِبل السلطات الإسرائيلية.

© REUTERS/ RONEN ZVULUN اجتماع للمرجعيات الدينية في الأقصى لبحث الخطوات المقبلة

القدس — سبوتنيك. جاء ذلك بعد ساعات قليلة من انفراج التوتر في القدس، بعد موافقة إسرائيل على رفع البوابات وعدم تركيب كاميرات المراقبة، وأِضاف الكستواني لـ"سبوتنيك":

إذا لم يفتح باب حطة، فلن ندخل المسجد الأقصى، وسنعود إلى المربع الأول، حتى يعود الأمر كمان كان قبل 14 تموز/ يوليو الجاري.

يشار إلى أنه رغم التراجع الإسرائيلي عن كل الإجراءات التي اتخذتها بشأن المسجد الأقصى خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن المرجعيات الدينية بالقدس أكدت على استمرار الزخم الشعبي ومراجعة الانتهاكات، التي سبقت 14 يوليو/ تموز الجاري.

وقال الدكتور عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس 27 يوليو/ تموز، إن هناك اجتماعا للمرجعيات الدينية بالقدس سيعقد اليوم عقب صلاة العصر "بالأقصى"، سيتم من خلاله تحديد الإجراءات التي ستتخذ خلال المرحلة القادمة، وعلى رأسها، الانتهاكات اليومية التي تتكرر منذ أكثر من 14 عاما.