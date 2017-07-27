أبو الغيط: القدس خط أحمر لن نسمح بتجاوزه

عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، 27 يوليو/تموز، اجتماعا استثنائيا على المستوى الوزاري بناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية لبحث الإجراءات الإسرائيلية في القدس.

© AFP 2017/ Musa AL SHAER آلاف الفلسطينيين يدخلون المسجد الأقصى

وأكد وزير خارجية الجزائر، عبد القادر مساهل، على ضرورة التصدي للإجراءات الإسرائيلية التي تسعى إلى تغيير الأوضاع في القدس الشريف.

وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن القدس عنوان للهوية العربية والإسلامية، مشدداً على أن القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وطالب، أبو الغيط، خلال كلمة له اليوم بالجامعة العربية، بضمانات دولية لعدم تكرار التجاوزات في الأقصى، مؤكداً أن القدس أرض محتلة ولا سيادة لقوة الاحتلال الإسرائيلية على هذه البقعة المباركة.

وعمت الاحتفالات مدينة القدس ابتهاجا بفتح أبواب مسجد الأقصى، حيث عبر الفلسطينيون والمقدسيون عن فرحتهم من أمام المسجد الأقصى بعد إزالة الإجراءات الإسرائيلية، ورفعوا العلم الفلسطيني، فوق الأقصر، فيما حذرت القوات الإسرائيلية من التمادي بالتعبير عن ذلك.







