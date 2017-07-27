أبو الغيط: القدس خط أحمر لن نسمح بتجاوزه

وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن القدس عنوان للهوية العربية والإسلامية، مشدداً على أن القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وطالب، أبو الغيط، خلال كلمة له اليوم بالجامعة العربية، بضمانات دولية لعدم تكرار التجاوزات في الأقصى، مؤكداً أن القدس أرض محتلة ولا سيادة لقوة الاحتلال الإسرائيلية على هذه البقعة المباركة.
وعمت الاحتفالات مدينة القدس ابتهاجا بفتح أبواب مسجد الأقصى، حيث عبر الفلسطينيون والمقدسيون عن فرحتهم من أمام المسجد الأقصى بعد إزالة الإجراءات الإسرائيلية، ورفعوا العلم الفلسطيني، فوق الأقصر، فيما حذرت القوات الإسرائيلية من التمادي بالتعبير عن ذلك.
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