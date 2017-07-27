آلاف الفلسطينيين يدخلون المسجد الأقصى

دخل آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى، اليوم الخميس 27 يوليو/تموز، ورفعوا العلم الفلسطيني على المسجد، بعد أن اضطرت قوات الاحتلال إلى فتح باب حطة الذي أدى بقاء إغلاقه الى مواصلة المصلين الاعتصام أمام بوابات المسجد الأقصى رافضين الدخول إلا بفتحه.