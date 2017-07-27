ضحايا بينهم نساء في مجزرة جديدة لـ"داعش" بحق أقلية عراقية قديمة

ارتكب عناصر من تنظيم "داعش"، مجزرة أخرى تضاف لسجلهم الإجرامي في العراق، اليوم الخميس 27 يوليو/ تموز، بقتل واختطاف مدنيين بينهم نساء وطفل من أقدم أقليات البلاد، شمالي العاصمة بغداد.

أعلن رئيس منظمة "ميثرا" للتنمية والثقافة اليارسانية، رجب عاصي كاكه يي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، تسللوا إلى قرية "ششه" جنوب قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك، شمالي بغداد، وقتلوا وخطفوا مدنيين.

وأوضح كاكه يي، أن عناصر "داعش" هاجموا القرية التي يسكنها غالبية من طائفة "الكاكائية" في داقوق (على بعد 40 كم إلى الجنوب من كركوك)، وقاموا بقتل امرأتين، ورجلين رميا بالرصاص.

وأضاف، أن الدواعش، اختطفوا صبيا، في الـ12 من عمره، مع رجلين وامرأة واحدة، اقتادوهم إلى جهة مجهولة، منوها إلى أن التحقيقات فتحت ومازالت جارية لكشف مصير المختطفين، وملابسات الهجوم.

ويعرف أن الكاكائية، أو اليارسانية، التي تسمى أيضا بـ"أهل الحق"، بأنها أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة (كلمة يزدان تعني الرب أو الخالق أو الله)، وتعتبر من الأقليات في العراق.

يذكر أن نحو 100 عنصر من "داعش" شنوا في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، هجوما مباغتا على مدينة كركوك الغنية بالنفط، بهدف تخفيف الضغط عن مدينة الموصل التي شنت القوات العراقية هجوما لاستعادتها بنفس التاريخ، وتبعد كركوك 240 كم شمال بغداد.