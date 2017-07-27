الخارجية السودانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الليبية بالخرطوم

استدعت وزارة الخارجية السودانية، القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالخرطوم، اليوم على خلفية إغلاق القنصلية السودانية بمدينة الكفرة الليبية.

الخرطوم — سبوتنيك. وقالت الخارجية السودانية في بيان: "استدعت وزارة الخارجية ظهر اليوم القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالخرطوم السيد علي مفتاح المحروق، بشأن البيان الذي أعلنته يوم أمس الحكومة الليبية المؤقتة بطبرق بإغلاق قنصلية السودان العامة بالكفرة حيث أبلغه السفير يحي عبدالجليل مدير عام إدارة المراسم رفض الوزارة للاتهامات والمزاعم في حق القنصلية العامة بالكفرة".

وأشار البيان إلى أن السفير أضاف:" القنصلية ظلت منذ إنشائها محل احترام وتقدير من كافة أعيان وقيادات وأهل المنطقة الذين تربطهم تبادلات تجارية وثقافية واجتماعية تخدم مصالح أبناء البلدين الشقيقين".

ودعت الخارجية ليبيا إلى "مراجعة هذا القرار بما يكفل عودة القنصلية لممارسة دورها الطبيعي".