الجامعة العربية: ندين إجراءات إسرائيل لتهويد القدس

أدانت الجامعة العربية، مساء اليوم الخميس 27 يوليو/ تموز، إجراءات إسرائيل لتهويد القدس، ودعتها لعدم إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين مجددا، على خلفية التوتر الناشب عن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بوضع بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين على أبواب المسجد الأقصى قبل أسبوعين.

© REUTERS/ Mohammad Hamed الجامعة العربية: القدس خط أحمر وإسرائيل تلعب بالنار

القاهرة — سبوتنيك. وأكد البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب، الذي انعقد في القاهرة، اليوم:

كافة التدابير التي اتخذتها إسرائيل باطلة ويجب إلغاؤها، ولا يجب المساس بالوضع القائم بالقدس، كما نحذر من أن الأمور ستبقى مرشحة للانفجار ما لم يتم حل الأزمة من جذورها.

ودعا وزراء الخارجية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته ذات الصلة، مشددا على أن القدس الشرقية عاصمة فلسطين.