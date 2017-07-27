القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى مجددا

اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى من جهة باب "المغاربة" وقامت بمحاصرة المسجد القبلي وإلقاء وابل من قنابل الصوت داخله في محاولة لإخلاء المصلين الذين قرروا الاعتكاف داخل المسجد.