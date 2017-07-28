غارات ليلية عنيفة على صنعاء بعد استهداف قاعدة عسكرية سعودية

شن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية على اليمن، فجر اليوم الجمعة 28 يوليو/ تموز، 9 غارات عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في صنعاء لـ "سبوتنيك": إن القصف استهدف جبل عطان الذي تتمركز فيه مجموعة ألوية الصواريخ ومبنى الأمن القومي في منطقة صرف ومدرسة الحرس الجمهوري في العاصمة صنعاء وجبل جربان في مديرية سنحان جنوب العاصمة، وسط سماع دوي انفجارات عنيفة وتحليق متواصل لطيران التحالف.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات قليلة من إعلان جماعة أنصار الله استهداف قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف بعدة صواريخ باليستية.