قطر تبحث عن خيارات بالأمم المتحدة للتغلب على أزمة الخليج

اتهم وزير خارجية قطر، أمس الخميس، دولا عربية بانتهاك القانون الدولي عبر مقاطعتها لبلاده ووصف الأمم المتحدة بأنها المكان المناسب لتبحث فيه الدوحة عن خيارات للتغلب على الإجراءات التي فرضت عليها.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر في الـ 5 من يونيو/ حزيران واتهمتها بتمويل الإرهاب والتحالف مع إيران. وتنفي الدوحة الاتهامات.

© REUTERS/ Hamad I Mohammed بالصور..."سيلفي" عاري الصدر لأمير قطر ردا على الأزمة الخليجية

وقطعت الدول الأربع روابط النقل الجوي والبحري مع قطر وفرضت عقوبات على عشرات الكيانات والأفراد. وقالت الإمارات إن على الدولة أن تغير سياساتها حتى يبدأ الحوار.

وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين بعد الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الحملة برمتها تمثل سلسلة انتهاكات للقانون الدولي، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن دولة قطر لن تدخر جهدا للتغلب على تلك الانتهاكات ومحاولة حلها من خلال القنوات السليمة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة هي المنبر المناسب للبدء منه. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وقالت سفيرة الإمارات بالأمم المتحدة لانا نسيبة إن الإجراءات التي اتخذت قانونية تماما ومبررة ومتناسبة واتهمت قطر بارتكاب انتهاكات صارخة.

© AFP 2017/ Ashraf Shazly أمير قطر يطلق زوجته لتسريبها صورته التي يظهر فيها عاري الصدر

وتابعت، "نأمل أن نرى حلا دبلوماسيا على المستوى الإقليمي من خلال المشاركة الحقيقية من جانبهم"، مضيفة أن للأمم المتحدة دورا مهما لتلعبه في مكافحة الإرهاب وأن الدول المقاطعة ستطلع غوتيريس ومجلس الأمن الدولي على التطورات أولا بأول.

وفي يونيو/ حزيران طلبت قطر من منظمة الطيران التابعة للأمم المتحدة ومقرها مونتريال التدخل بعد أن أغلقت الدول المقاطعة مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية.

ولم تسفر جهود الكويت للوساطة في الأزمة عن تقدم ملموس حتى الآن.

وتريد الدول المقاطعة من قطر تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية جوية تركية في قطر وإغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية.

وقال آل ثاني الذي اجتمع أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن، يوم الأربعاء، إن قطر تريد حل المسألة من خلال الحوار ولا تريد التصعيد.