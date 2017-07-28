قطر تبحث عن خيارات بالأمم المتحدة للتغلب على أزمة الخليج

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر في الـ 5 من يونيو/ حزيران واتهمتها بتمويل الإرهاب والتحالف مع إيران. وتنفي الدوحة الاتهامات.
وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين بعد الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الحملة برمتها تمثل سلسلة انتهاكات للقانون الدولي، وفقا لـ"رويترز".
وأضاف أن دولة قطر لن تدخر جهدا للتغلب على تلك الانتهاكات ومحاولة حلها من خلال القنوات السليمة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة هي المنبر المناسب للبدء منه. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
وقالت سفيرة الإمارات بالأمم المتحدة لانا نسيبة إن الإجراءات التي اتخذت قانونية تماما ومبررة ومتناسبة واتهمت قطر بارتكاب انتهاكات صارخة.
وفي يونيو/ حزيران طلبت قطر من منظمة الطيران التابعة للأمم المتحدة ومقرها مونتريال التدخل بعد أن أغلقت الدول المقاطعة مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية.
ولم تسفر جهود الكويت للوساطة في الأزمة عن تقدم ملموس حتى الآن.
وتريد الدول المقاطعة من قطر تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية جوية تركية في قطر وإغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية.
وقال آل ثاني الذي اجتمع أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن، يوم الأربعاء، إن قطر تريد حل المسألة من خلال الحوار ولا تريد التصعيد.
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