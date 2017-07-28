التحالف العربي يعيين متحدث رسمي جديد خلفا لعسيري

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، تعيين العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي كمتحدث رسمي جديد باسمها، خلفًا للواء أحمد عسيري الذي تولى المهمة منذ بدء العمليات العسكرية وانطلاق عملية عاصفة الحزم، ثم عملية إعادة الأمل .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت القيادة في بيان لها: "إنه جرى تعيين العقيد الطيران الركن تركي بن صالح المالكي متحدثا رسميا للتحالف، حيث باشر مهام عمله".

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قيادة #التحالف_العربي تًعين العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي متحدثًا رسميًا جديدًا خلفًا للواء أحمد عسيري.

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. pic.twitter.com/sMVotW6O6L — الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) July 27, 2017

وأكدت قيادة التحالف عزمها مواصلة سياسة التواصل بشفافية وتوفير المعلومات الضرورية عن العمليات العسكرية الهادفة إلى دعم الشرعية في اليمن.

وسيتولى المتحدث الرسمي العقيد المالكي عقد مؤتمرات صحافية كلما دعت الحاجة، وسيتاح التواصل معه لكافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي الجديد لقوات التحالف العربي العقيد طيار الركن تركي بن صالح المالكي قد حصل على سلسلة من المؤهلات العلمية من بينها درجة بكالوريوس في العلوم الجوية من كلية الملك فيصل الجوية بتقدير ممتاز عام 1997م ، إضافة إلى درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كليه القيادة والأركان عام 2015 م.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE أحمد عسيري

وكان العقيد طيار الركن المالكي (من مواليد محافظة الطائف عام 1974 م) قد ابتعث لدراسة الطيران بمدرسة طيران البحرية الأمريكية بقاعدة پنساكولا البحرية "فلوريدا"، وأكمل تدريباته على العديد من الطائرات (T-34,T-39, T-2) ليتخرج منها منتصف عام 2000 م، كما عمل على طائرات (F-15S) بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وانتقل بعدها للعمل بقياده القوات الجوية "إدارة الخطط والعمليات" ليتقلد العديد من المناصب.

وحصل خلال خدمته العسكرية على العديد من الدورات منها: الدورة التأسيسية والمتقدمة على طائرات (F-15 S) ودورات في الحرب الإلكترونية، وإدارة المجال الجوي وتخطيط العمليات الجوية وعمليات الدفاع الجوي، ودورة قادة ضباط الأسراب، ودورة الوقاية ضد أسلحة التدمير الشامل، إضافة إلى دورات في القانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات المسلحة.