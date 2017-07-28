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09:12 28 يوليو/ تموز 2017
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    حجاج بيت الله

    مستشار الديوان الملكي السعودي يتحدى السلطات القطرية...ويكشف مصير حجاج الدوحة

    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    خرج مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، اليوم الجمعة 28 يوليو/تموز، بسلسلة تغريدات جديدة، تحدى فيها السلطات القطرية.

    قطر
    © Sputnik. Abdoulkader Khadj
    مستشار في الديوان الملكي السعودي يرد على هجوم قطر على الملك فهد
    وتحدى القحطاني في تغريداته التي نشرها عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" أن تظهر السلطات القطرية دليلا على فبركة الفيديو، الذي يكشف تآمر أمير قطر السابق مع العقيد الراحل، معمر القذافي لاغتيال العاهل السعودي.

    وكان قد انتشر منذ فترة مقطع تسجيل مسرب يظهر أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهو يوعز بضرورة اغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، في الوقت الذي أكدت فيه قطر أن المقطع المسرب "مفبركا".

    وقال مستشار الديوان الملكي السعودي "تسجيل تنظيم الحمدين مع القذافي صحيح 100%، وقد اعترفوا بذلك بشهادة زعماء الخليج. واتحداهم أن ينكروا ذلك، وهو غيض من فيض".

     وتابع قائلا "وحجتهم بذلك كانت مرتبكة ومشوشة ملخصها دعونا ننسى الماضي ونبدأ من جديد وهي غلطة، وبالنهاية تنحى حمد لابنه وقال إنه سلمه مفاتيح السلطة 100%".

    وأشار القحطاني إلى أن السلطات القطرية عللت حينها لزعماء الخليج، بأنهم أقرضوا القذافي ملياري دولار، وكانوا يسايرونه كي يعيدها، مضيفا "ليس سرًا أن هذه الفضيحة هي سبب تنحي حمد لابنه تميم، وقد أقسم أنه سيعطيه الصلاحيات كاملة ولن يتدخل بالحكم ذارفًا دموع التماسيح".

    وزعم القحطاني في تغريداته أن قطر دفعت المليارات من أجل قتل القذافي، وأرسلوا فرقا خاصة لتنفيذ تلك المهمة، بحسب قوله.

    واختتم تغريداته بالقول إن تحديه مفتوح مع السلطة في قطر، أن يخرج مصدر رسمي يكذب تلك التسجيلات وما أورده في التغريدات، بنفسه وبصورة علنية.

    سلمان وتميم
    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
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    وتحدث القحطاني أيضا في تغريدات سابقة، عما وصفه بمحاولة الدوحة صد شعبها عن الحج بترويج الأكاذيب.

    وقال مستشار الديوان الملكي "أعلنت السعودية مرارا: أن أهلنا في قطر مرحب قدومهم للعمرة من أي مكان بالعالم مباشرة ومن الدوحة ترانزيت وعلى أي خطوط إلا خطوط تنظيم الحمدين".

    وتابع، قائلا

    " كما أعلنت السعودية مرارا وتكرارا أن أهلنا في قطر مرحب بهم للقدوم للحج من الدوحة مباشرة أو من أي مكان بالعالم إلا خطوط تنظيم الحمدين".

    ومضى بقوله "السلطة القطرية تصد الشعب القطري الشقيق عن العمرة والحج بالأكاذيب، والترهيب قبل الترغيب. فصبر جميل يا أهلنا في قطر".

    وأشار إلى أن متوسط عدد الحجاج الذين يحملون الجنسية القطرية، خلال الخمس سنوات الماضية في كل موسم حج  حوالي 1600 حاج.

    وطالب السلطة القطرية بضرورة تسهيل إجراءات الحجاج القطريين، ومعيار ذلك أن لا يقل عدد القادمين للحج من أهلنا في قطر بأي حال عن متوسط السنوات الماضية.

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