ما سر كثرة القواعد الأمريكية في سوريا

ما السر وراء كثرة القواعد العسكرية الأمريكية، التي أحيانا تقتصر على أعداد قليلة من الجنود الذين لا يتجاوز عددهم العشرات، وفي مواقع جغرافية متباعدة؟

وفقا للخبراء، من الناحية العسكرية لا معنى لوجود هذه القواعد الأمريكية في سوريا، لأن أمريكا تملك قواعد كبيرة في العراق وضمن بيئة جيدة للأمريكيين، ويمكن للسلاح الأمريكي أن يصل إلى كافة مناطق العمليات العسكرية في سوريا..

© Sputnik. Vladimir Pesnya لافروف: وجود القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا لا يستند إلى أي قاعدة قانونية

كشف الأهالي المتواجدون بالقرب من إحدى القواعد "بين جيرود ومطار الضمير" بحسب موقع "الحدث السوري" أن هناك حركة كبيرة للمروحيات الأمريكية، وأغلبها يأتي فارغا ويخرج محملا، وقد أفاد أحد الرعاة أن هناك أدوات حفر كبيرة كانت تنقلها الطائرات، تبين أنها لحفر المناطق الآثرية هناك. وقد أكد أحد تجار الآثار أن الموقع الذي اختارته أمريكا هو موقع آثري يحوي كنوزا من الذهب بشكل تحف وعملات ذهبية، وسبائك تصل إلى عشرات الأطنان، وأن هذا الموقع كان يعمل به بعض مهربي الآثار قبل الحرب على سوريا.

إذا أمريكا تختار قواعدها ليس لدعم المعارضة المعتدلة بل بهدف سرقة كنوز سوريا، وفقا لموقع "الحدث السوري".