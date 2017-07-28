مقتل فلسطيني يبلغ 16 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة

قتل فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء احتجاجات تضامنية مع الأقصى شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، اليوم الجمعة.

© AFP 2017/ JACK GUEZ التوتر يسود "الأقصى" تحسبا لاندلاع اشتباكات

القدس — سبوتنيك. قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، إن "الفتى عبد الرحمن أبو هميشة، 16 عاما، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط القطاع".

وأضاف القدرة في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه محتجين للتضامن مع المسجد الأقصى، شرق البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد الفتى".

وتشهد الأراضي المحتلة توترا متزايدا خلال الأسبوعين الماضيين، عقب إجراءات إسرائيلية للتضييق على سكان مدينة القدس، وإغلاق المسجد الأقصى.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وحالتهم متوسطة، خلال مواجهات غاضية بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في بيت لحم، بينما أصيب عشرات آخرون بالاختناق، جراء قنابل غاز مسيل للدموع ألقته القوات الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأقام مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم للمرة الأولى في المسجد الأقصى، بعد أسبوعين من إغلاقه من قبل السلطات الإسرائيلية.

واندلعت مواجهات في مناطق متفرقة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في الخليل، وقرب حاجز قلنديا بالقدس، وجنوب نابلس، وبيت لحم.