دولتان عربيتان تتفقان على إعادة إعمار سوريا والعراق

اتفقت القاهرة وعمان على التعاون الصناعي المشترك لإعادة إعمار سوريا والعراق، اللتين تدمرتا بشكل كبير بسبب الحرب المستمرة منذ أعوام.

وأعلن الاتفاق وزير الصناعة المصري طارق قابيل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من الأردن خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن.

© Sputnik. Sarah Nour Al-Deen إيران تبدي استعدادها لإعادة إعمار مدينة الموصل

وكشف تقرير للبنك الدولي نشر مؤخرا أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري تقدر بنحو 226 مليار دولار، وقال التقرير إن التجمعات السكنية تدمرت أو تضررت جزئيا بفعل الحرب بنحو 27%.

فيما، قدرت مؤسسات دولية تكلفة إعادة إعمار المناطق، التي تضررت بالعراق جراء الحرب، بنحو 100 مليار دولار.

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا والعراق، على الرغم من استمرار الحرب.