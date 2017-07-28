لجنة خماسية من الحراك الجنوبي للتواصل مع المجلس الانتقالي

وأضاف عسكر، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من خمسة أشخاص للتواصل مع قيادة المجلس الانتقالي، بهدف الوصول إلى قضايا مشتركة تخدم المجلسين وقضايا شعب الجنوب، ونبه الاجتماع مجالس الحراك في المحافظات والمديريات الالتزام بلوائح المجلس التنظيمية، وقرارات المجلس وعدم إبرام أي اتفاقات مع أي مكونات أخرى إلا بقرار من رئاسة المجلس.
واختتم عسكر، بأن الاجتماع أكد على أن المجلس الأعلى للحراك الثوري، الذي ولد وترعرع في خضم المعارك السياسية والعسكرية التي امتدت جذوره من المهرة حتى باب المندب، كقوة رئيسية فاعلة في الأرض سوف يواصل مسيرته حتى تحقيق كافة أهداف الجنوب، ولن تستطيع أي قوة أو جهة أن تهمشه أو تتجاوزه.
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