لجنة خماسية من الحراك الجنوبي للتواصل مع المجلس الانتقالي

أكد السفير قاسم عسكر، القيادي بالحراك الثوري بالجنوب اليمني، على دعم الحراك للمجلس الانتقالي، وأن هناك حوارات تجري من أجل الاتفاق على الهياكل التنظيمية في المحافظات.

وتابع عسكر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 28 يوليو/ تموز، أن المجلس الأعلى للحراك عقد اجتماعا في عدن مؤخراً، برئاسة الدكتور صالح يحيى سعيد، وبحضور رؤساء المحافظات ونوابهم، ورؤساء الهيئات وعدد من كوادر المجلس وشمل جدول أعمال الاجتماع عدة قضايا هامة منها العلاقة مع المجلس الانتقالي والجانب التنظيمي والنشاط بين دورتي انعقاد المجلس.

وأضاف عسكر، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من خمسة أشخاص للتواصل مع قيادة المجلس الانتقالي، بهدف الوصول إلى قضايا مشتركة تخدم المجلسين وقضايا شعب الجنوب، ونبه الاجتماع مجالس الحراك في المحافظات والمديريات الالتزام بلوائح المجلس التنظيمية، وقرارات المجلس وعدم إبرام أي اتفاقات مع أي مكونات أخرى إلا بقرار من رئاسة المجلس.

واختتم عسكر، بأن الاجتماع أكد على أن المجلس الأعلى للحراك الثوري، الذي ولد وترعرع في خضم المعارك السياسية والعسكرية التي امتدت جذوره من المهرة حتى باب المندب، كقوة رئيسية فاعلة في الأرض سوف يواصل مسيرته حتى تحقيق كافة أهداف الجنوب، ولن تستطيع أي قوة أو جهة أن تهمشه أو تتجاوزه.