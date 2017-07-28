اليمن: جماعة "أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع عسكرية سعودية

أكد مصدر عسكري يمني، أن مسلحي جماعة "أنصار الله" سيطروا على مواقع في جيزان جنوب غربي السعودية.

© REUTERS/ Saudi Press Agency/Handout via Reuters ضابط يمني يروي تفاصيل إسقاط الطائرة السعودية فوق "نجران"

صنعاء — سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "إن الحوثيين والقوات الموالية لهم شنوا اليوم الجمعة 28 يوليو/ تموز، هجوماً بغطاء مدفعي على مواقع للجيش السعودي في الفريضة عقب انسحاب الحوثيين منها لاستدراج القوات السعودية بغرض استنزافهم".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم انتهى بسيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة من موقع ملحمة العسكري السعودي".

على صعيد متصل، أفاد المصدر باقتحام المسلحين الحوثيين موقعاً عسكرياً سعودياً غرب الفواز بنجران.

وحسب المصدر، فقد "أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وتدمير مخزن أسلحة سعودية في جيزان".