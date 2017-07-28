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21:20 28 يوليو/ تموز 2017
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    المسجد الأقصى

    الأوقاف الإسلامية تؤكد فتح أبواب المسجد الأقصى كافة أمام المصلين دون شروط

    © REUTERS/ Eliana Aponte/File Photo
    العالم العربي
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    أكدت دائرة أوقاف القدس الإسلامية في مدينة القدس، مساء اليوم الجمعة، على إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين كافة دون قيود أو شروط.

    مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بعد منع المصلين من أداء صلاة الجمعة، خارج مسجد الأقصى، البلدة القديمة، القدس، الضفة الغربية، فلسطين 21 يوليو/ تموز 2017
    © AFP 2017/ JACK GUEZ
    التوتر يسود "الأقصى" تحسبا لاندلاع اشتباكات
    القدس — سبوتنيك. وقالت دائرة أوقاف القدس في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "على مدار الأسبوعين الماضيين سيطرت قوات الاحتلال على كافة أبواب المسجد الأقصى المبارك وأغلقتها بوجه المصلين مع بدء نشر البوابات الإلكترونية عند باب الأسباط وباب الحديد والمجلس وباب السلسلة ضمن الإجراءات العسكرية والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك".

    وأضافت الأوقاف "بعد ردود فعل الشارع المقدسي احتجاجا على نصب البوابات واستكمال المخططات لنصب جسور لوضع الكاميرات المراقبة لفحص دخول وخروج المواطنين تم إزالتها بعد أحد عشر يوما".

    وأشارت الأوقاف إلى أن السلطات الإسرائيلية بعد الاتفاق على إعادة فتح الأبواب، قد تراجعت، أمس الخميس، بذريعة اندلاع مواجهات عند مدخل باب حطة لتعود وتفرض المتاريس الحديدية وتحدد أعمار المصلين.

    وبحسب البيان فإن الأوقاف أجرت اتصالات مكثفة مع الأردن للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها التصعيدية.

    وتابعت: بعد اتصالات الأردن جرى الاتفاق على فتح الأبواب كافة دون قيود أو شروط سواء كانت على دائرة أوقاف القدس أو المواطنين من أجل إعادة الأمور لما كانت عليه في السابق.

    يذكر أن الضفة الغربية والقدس وحدود غزة شهدت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي ابتهاجا بما وصفه الفلسطينيون انتصارا على السلطات الإسرائيلية التي فرضت إجراءات على مدينة القدس والمسجد الأقصى.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فتح أبواب القدس, دائرة أوقاف القدس, الأقصى, القدس, فلسطين
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